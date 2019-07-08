РИАМО - 8 июл. На данный момент в аэропорту «Шереметьево» нет неотправленного багажа с нарушенными стыковками, ранее проблема с выдачей багажа была в терминале D, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора по производству АО «Шереметьево» Андрей Никулин.

«Ситуация у нас оперативно меняется. Весь багаж у нас находится на долговременном хранении и полетит рейсами, которые вылетают более 10 часов. В настоящий момент неотправленного багажа с нарушенными стыковками нет», - сказал Никулин.

Он напомнил, что ранее проблема с выдачей багажа была в терминале D.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг», 6 июля появилась информация, что заместитель гендиректора «Шереметьева» Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.