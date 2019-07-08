РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Подольские огнеборцы 10 и 11 июля примут участие в чемпионате по пожарно-спасательному спорту, приуроченном к 370-летию со дня образования пожарной охраны России, сообщается в группе «Специальный отдел №4 СУ ФПС №3 МЧС России» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском учебном центре на стадионе «Пламя» 10 и 11 июля пройдет чемпионат Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту среди подразделений федеральной противопожарной службы, посвященный памяти Вячеслава Рубцова и приуроченного к 370-летию со дня образования пожарной охраны России.

«В соревнованиях вне зачета примет участие сборная команда специального отдела №4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» Подольска. Подольчане будут участвовать в следующих дисциплинах: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; подъем по штурмовой лестнице; пожарная эстафета. Приходите поддержать нашу команду», – говорится в сообщении.

Помимо этого, 11 июня подольская команда будет участвовать в установке и подъеме по выдвижной лестнице.

«Желаем нашим ребятам удачи и напоминаем, что лично-командное первенство ФГКУ «Специальное управление №3 МЧС России» по пожарно-спасательному спорту пройдет 31 июля в городе Жуковский», – поясняется в материале.