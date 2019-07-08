РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Воскресник прошел в лесу на территории Егорьевского шоссе в подмосковных Люберцах, в рамках него собрали более 20 кубических метров бытового мусора, сообщается на официальной странице управления по охране окружающей среды администрации городского округа.

«7 июля на воскреснике волонтеры общественной организации «Доброе дело», жители Краскова и Малаховки, сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес», управления по охране окружающей среды общими усилиями собрали более 20 кубометров бытового мусора», – говорится в сообщении.

В организации воскресника поспособствовал региональный оператор «ЭкоЛайн Воскресенск», предоставивший контейнер и организовавший вывоз мусора из леса. Участие в акции приняли более 60 человек. Подобные акции будут проводиться регулярно.