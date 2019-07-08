РИАМО - 8 июл. За неделю в столице реализовали девять нестационарных торговых объектов (НТО) в Лианозовском парке на северо-востоке Москвы: несмотря на похолодание, инвесторский интерес к парковым объектам только растет, говорится в сообщении пресс-службы департамента города по конкурентной политике.

За прошлую неделю в 60 городских аукционах приняли участие около 400 инвесторов. Организатором аукционов выступил департамент. Его руководитель Геннадий Дегтев отметил, что на прошлой неделе высокая активность наблюдалась на торгах за возможность арендовать нестационарные торговые объекты в парках.

«Отсутствие летнего тепла в Москве не привело к падению интереса инвесторов к нестационарным торговым объектам, которые расположены в столичных парках. За прошедшую неделю было реализовано девять таких лотов, на которые претендовали 36 участников. При этом стартовая цена суммарно за все объекты в ходе торгов была превышена почти на 700%», — сказал глава департамента.

Он уточнил, что все реализованные на минувшей неделе объекты находятся в Лианозовском парке. По итогам торгов там будут открыты новые торговые точки по продаже кукурузы, мороженого или прохладительных напитков.

Еще около 60 НТО в семи парках заработают в ближайшее время, сейчас по ним объявлены аукционы.

«Локация киосков, павильонов и передвижных тележек, в которых могут начать работать предприниматели уже этим летом, разная – Крымская набережная и Борисовские пруды, сад Баумана и Лианозово. Назначение тоже различное – от проката до общественного питания. Эти объекты будут представлены публично в ближайшую пятницу на одном из наших мероприятий с участием инвесторов, ранее участвовавших в аукционах, и тех, кто только собирается впервые это сделать», — отметил Дегтев.

Высокая конкуренция на прошлой неделе наблюдалась на торгах по продаже машино-мест посредством публичного предложения. Так, на 14 выставленных на торги лотов было подано 87 заявок. Активный интерес к продаже объектов через публичное предложение объясняется возможностью приобрести лот по сниженной стоимости, уточняет глава департамента.

«В ходе публичного предложения начальная стоимость последовательно снижается до 50% от стартовой цены лота при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После того, как подается первое ценовое предложение, начинаются торги на повышение», — добавил Дегтев.

Так, итоговая стоимость машино-мест, которые выкупили победители городских аукционов, варьировалась от 700 тысяч рублей до 1 миллиона.

Среди помещений, выставленных на городские торги, самым востребованным стал лот площадью 193 квадратных метра, расположенный на первом этаже по адресу: улица Нижегородская, дом №70, корпус 1. На него претендовали 11 инвесторов.

Деловой завтрак, на котором будут представлены парковые объекты, находящиеся в настоящий момент на экспозиции, пройдет 12 июля в 10:30 в саду имени Н.Э. Баумана.