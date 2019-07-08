РИАМО - 8 июл. «Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» проведут для студентов вузов всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сильнейшие смогут пройти стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

«Запланированы два этапа состязаний. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности», — говорится в сообщении.

Чем меньше участников решит ту или иную задачу, тем больше будет ее стоимость. Рейтинг участников будет обновляться в реальном времени на сайте соревнования.

На втором этапе конкурса 60 лучших пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». Будет отобрано 40 финалистов, которые в сентябре отправятся в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.

Участники узнают о безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар». Они поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

«В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и «Ростелеком» реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия «школа — вуз — работодатель», которая позволит взрастить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Заявки на участие принимаются до 19 июля на сайте. Участникам должно быть от 18 до 22 лет. Онлайн-этап пройдет 20-21 июля, интервью 22-24 июля. Результаты опубликуют 26 июля.

Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.