РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Жители подмосковных Люберец смогут бесплатно посещать летние спортивные занятия, первое состоится 13 июля в парке «Наташинские пруды», сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

«РосМолСпорт Московской области» и муниципальное учреждение «Парк культуры и отдыха» приглашают посетить бесплатные регулярные летние занятия от проекта «СпортВоМне» на свежем воздухе. Первая тренировка пройдет уже 13 июля в 15:00 возле сцены в парке «Наташинские пруды», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что тренировки будут проходить по субботам. Первую тренировку проведут ведущие лидеры «РосМолСпорт Московской области» Денис Шамин и Сергей Чуприна. Занятие будет включать разминку, а также элементы функционального, силового тренинга и кроссфита.