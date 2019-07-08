РИАМО - 8 июл. Две ярмарки «Лето в Подмосковье» стартовали в Химках и проработают до 14 июля, помимо продажи продуктов там проведут бесплатные дегустации, концертную программу, конкурсы и мастер-классы, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Предстоящая неделя даст возможность жителям области посетить сразу два крупных ярмарочных мероприятия в Химках, первое пройдет в микрорайоне Сходня, на улице Чапаева, вблизи дома №1; второе – на проспекте Мельникова, вблизи дома №2Б. Всего организовано порядка 90 торговых мест.

«Отличительная особенность мероприятий формата «Лето в Подмосковье» – ассортимент ярмарки на 60% и более процентов состоит из свежей сельскохозяйственной продукции, а это капуста белокочанная и цветная, свежая зелень, помидоры, огурцы, перцы, кабачки, горох, морковь, свекла, редис, вишня, клубника и даже цветы», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В ярмарках примут участие представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Липецкой, Ленинградской, Кировской, Тамбовской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Тульской, Пензенской областей, а также Республики Дагестан. Для большинства продуктов питания будет организована бесплатная дегустация.

Помимо торговли на каждой площадке организовано музыкальное сопровождение и подготовлена концертная программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы. Так, например, 12, 13 и 14 июля с 11:00 до 13:00 на ярмарках пройдут театрализованные постановки для детей, а с 13:00 до 17:00 фермеры из Московской области проведут лекцию на тему обработки огорода от насекомых и вредителей; 13 июля в 12:00 на площадках пройдет выступление фольклорного ансамбля.

Желающие подкрепиться смогут приобрести чай, кофе, холодные напитки, сладости, легкие закуски и мороженое.

Полный перечень ярмарок на неделю с датами проведения, адресами и часами работы можно найти на официальном сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

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