РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. В ТРЦ «РИГА МОЛЛ» в подмосковном Красногорске устранят нарушения содержания здания в ходе планового ремонта до 12 декабря текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники надзорного ведомства завершили плановую проверку технической эксплуатации торгового центра «РИГА МОЛЛ», расположенного на автодороге «Балтия» в городском округе Красногорск.

«Инспекторы проверили исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации торгового центра, а также состояния эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Сотрудники надзорного ведомства зафиксировали замечания в части ведения исполнительной документации, а также установили, что некоторые конструкции здания нуждаются в окрашивании.

«По результатам проверки собственнику АО «РИГА МОЛЛ» выдано предписание об устранении нарушений. Все недочеты должны быть исправлены при проведении текущего ремонта здания до 12 декабря 2019 года», – добавил Гарибян.

Данный торговый центр относится к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей. Объект эксплуатируется с мая 2016 года. Общая площадь здания вместе с подземным паркингом составляет более 141 тысячи квадратных метров. Подземная одноуровневая автостоянка рассчитана на 1070 машино-мест.

В здании осуществляется продажа продуктов питания, стройматериалов, в нем расположены торговые помещения, кинокомплекс, кафе и рестораны, детские игровые зоны. Также на территории обустроена открытая автостоянка на 1286 машино-мест.