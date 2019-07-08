РИАМО - 8 июл. Самолет авиакомпании UTair, летевший из Москвы в Берлин, запросил возврат в аэропорт «Внуково» из-за срабатывания датчика неисправности системы кондиционирования, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что Boeing-737 авиакомпании Utair (рейс UT705) вылетел из столичного «Внукова» и в районе литовского города Каунас совершил разворот и резко пошел на снижение.

«На рейсе Москва – Берлин сработал датчик системы кондиционирования, после чего экипаж принял оперативное решение вернуться в аэропорт вылета, предупредил об этом диспетчерские службы и выполнил разворот с эшелона. Маневр был выполнен в штатном режиме», – сказал собеседник агентства.

По его словам, экипаж грамотно оценил сложившуюся ситуацию и действовал в интересах безопасности.

Посадка в столичном аэропорту «Внуково» прошла в штатном режиме в 13:48, добавил он.