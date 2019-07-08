РИАМО - 8 июл. С начала 2019 года в Москве уже произошло более 100 аварий с участием велосипедистов, два человека погибли, говорится в сообщении пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения.

«В конце апреля в столице стартовал очередной велосезон. Согласно статистике ГИБДД, с начала 2019 года произошло 111 наездов на велосипедистов, в результате которых два человека погибли и 109 пострадали», – отмечается в сообщении.

В ЦОДД и столичном главке ГИБДД призвали любителей велосипедов соблюдать правила дорожного движения для сохранения жизни и здоровья.

«Важно напомнить юным и взрослым любителям велосипедов о необходимости пересечения проезжей части пешим порядком, быть предельно внимательными при перемещении на внутри дворовых участках, особое внимание уделяя недопущению внезапного выезда из-за припаркованного транспорта», – разъясняется в материале.

Кроме того, использование защитной экипировки и светоотражающих элементов обеспечат необходимую безопасность.

«При движении следует оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных и резких маневров. Важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города», – резюмируется в сообщении.