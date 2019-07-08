РИАМО - 8 июл. В Московской области на понедельник объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, дождя, грозы и града, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье до 21 часа понедельника. Местами может пройти сильный дождь, ожидаются гроза и град, юго-западный ветер местами при грозе может усилиться до 15 метров в секунду.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Белгородской и Воронежской областей, где действует следующий, «оранжевый» уровень опасности, и Москвы, и Тульской области, где предупреждение о погоде не требуется.

Ранее ГУ МЧС России по Подмосковью предупредило о том, что до 21 часа понедельника в Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, усиление юго-западного ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду.