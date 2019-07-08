РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 июл. Глава подмосковного Королева Александр Ходырев вручил подарки роженицам Королевского роддома в честь Дня семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В понедельник в России отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника глава городского округа вручил роженицам наборы для новорожденных. Подарки предоставлены благотворительным фондом «Окно в мир».

«Я рад, что сегодняшнему празднику уделяется много внимания. Это важный именно российский праздник, он посвящен сохранению фундамента нашего общества – семьи. Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья вам, вашим детям и семьям», – сказал Ходырев.

Он также поздравил коллектив Королевского родильного дома, который в настоящее время считается одним из самых лучших в Московской области. Родильное отделение отвечает всем необходимым стандартам, оно рассчитано на 75 коек и 4 места в реанимации. В городе продолжается работа по капитальному ремонту всех объектов здравоохранения.