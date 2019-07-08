РИАМО - 8 июл. ООО «А1» проведет строительство Дома культуры в ЗАТО городской округ Молодежный, с фирмой заключен контракт на строительно-монтажные работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство объекта культуры предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование – средства бюджета», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В культурном центре разместятся помещения для кружковой работы, творческие мастерские и лаборатории, большой зрительный зал, гардероб, буфет, сценические, административные и технические помещения. Общая площадь нового двухэтажного здания составит около 1,4 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории появятся общественное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий, места для отдыха, пешеходные дорожки, а также автостоянка.

На объекте будут учтены требования по обеспечению беспрепятственного доступа и передвижения маломобильных групп населения.

«Завершить все работы и ввести здание в эксплуатацию планируется в 2020 году», – уточнил Тагиев.