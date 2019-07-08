РИАМО - 8 июл. Свыше 2 тысяч малых архитектурных форм установят в центре по итогам аукциона, закупку представят поставщикам на публичном слушании, которое пройдет 11 июля в рамках проекта «Биржа торгов», говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

В рамках слушания сообщат подробности предстоящей закупки на выполнение работ по установке малых архитектурных форм в Тверском, Мещанском, Басманном, Пресненском и Таганском районах Москвы, а также в Хамовниках и Замоскворечье. Кроме того, объявят критерии отбора победителя и выгоды, которые город получит от заключения контракта.

«Контракт предусматривает размещение свыше двух тысяч элементов игрового, спортивного и декоративного оборудования на улицах центра столицы», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он отметил, что рынок малых архитектурных форм очень большой, и конкуренция на нем наблюдается стабильная.

«В среднем на одну закупку в этом году претендуют по пять участников. При проведении этой процедуры используется типовая документация», — сказал руководитель департамента.

Запланированная процедура наряду с поставкой многофункциональных игровых детских комплексов, спортивных тренажеров предусматривает также поставку ваз и вазонов для уличных растений, уютных скамеек с навесами и даже уличного домика для кошек.

Организатором аукционов выступил департамент города Москвы по конкурентной политике. Начальная цена контракта – 148 миллионов рублей. Мероприятие пройдет по адресу: Страстной бульвар, дом №2 (лофт отеля «Стандарт»). Начало в 10:00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.