РИАМО – 8 июл. Радио «Комсомольская правда» 3 августа проведет мероприятие для любителей рыбной ловли, фестиваль семейной рыбалки пройдет в парк-отеле «Орловский» в Ленинском районе Подмосковья на живописном берегу реки Людовны.

С раннего утра участники будут соревноваться в ловле рыбы, а их семьи – отдыхать на природе и болеть за конкурсантов. Помимо рыбалки, всех гостей ждут конкурсы с призами, мастер-классы, концерт под открытым небом, тест-драйвы и множество приятных сюрпризов от Радио «Комсомольская правда». Для детей весь день будет работать анимация.

Регистрация на фестиваль уже открыта на сайте.

С каждым годом фестиваль семейной рыбалки собирает все больше участников. Стартовав в 2015 году во Владимире, за 5 лет фестиваль стал мероприятием с федеральным размахом. В этом году он проходит в пяти крупных городах: Владивостоке, Красноярске, Москве, Новосибирске и Челябинске.