РИАМО - 8 июл. Главное управление МЧС России по Московской области напомнило родителям подмосковных школьников о том, как обезопасить детей во время каникул, необходимо научить ребенка правилам поведения в экстремальных ситуациях, сообщается на сайте ведомства.

«В целях предупреждения несчастных случаев с детьми, уважаемые родители, обязательно контролируйте, чем занимаются ваши дети в свободное время. Научите их правилам поведения в экстремальных ситуациях и постоянно их повторяйте, устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером для своих детей», — говорится в сообщении.

Необходимо позаботиться о том, чтобы в доме на видном месте висел список всех необходимых экстренных телефонов. Нужно убедиться, что ребенок знает свой домашний адрес.

Детям следует чаще напоминать об опасности игр с огнем. Также школьников нужно научить правильному обращению с бытовыми приборами.

«Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы. Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!» — напоминают спасатели.

В случае необходимости звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101, 112). Единый телефон доверия — 8 (498) 505-41-70.