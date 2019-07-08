РИАМО - 8 июл. Более 60 заявок подали компании на международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Всего подано 64 заявки от российских и зарубежных бюро, среди них 14 участников выступают в составе консорциумов. В предварительном отборе представлены бюро из России, Чехии, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Норвегии, США, Японии», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Среди подавших заявки на участие – известные бюро, еще не работавшие в Москве, такие как ON-A (Испания), ATENASTUDIO (Италия), Tom Darmon (Франция). До 5 августа будут определены пять финалистов, которые в дальнейшем будут разрабатывать конкурсные предложения.

Позже будет проведен комплексный редевелопмент территории Рижского грузового двора, на его месте появится новый городской район, ориентированный на самые новейшие архитектурные и градостроительные тенденции в части формирования высококачественной среды для жизни, работы и досуга.

Новый многофункциональный квартал смешанной застройки должен сочетать в себе офисно-деловой центр ОАО «РЖД», современный жилой комплекс и другие неотъемлемые функции.