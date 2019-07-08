РИАМО - 8 июл. В честь Дня семьи, любви и верности сертификат на улучшение жилищных условий вручили семье Бондарчук из городского округа Кашира, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Татьяна и Андрей счастливы браке 24 года, у них 10 детей и пять внуков. Семь детей уже взрослые, живут отдельно своими семьями. Трое – еще школьники, живут с родителями.

«Семья стала участником областной программы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей». Сейчас они ютятся на площади 40 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Татьяна сейчас на пенсии, увлекается кулинарией, Андрей работает в Домодедове.

«Мы планируем переехать ближе к работе мужа, чтобы он меньше времени тратил на дорогу, а больше проводил с нами. Сейчас выбираем подходящее жилье», – поделилась планами Татьяна.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Всероссийский масштаб этот праздник приобрел в 2008 году, когда была высказана инициатива создания Всероссийского дня, посвященного семье, любви и верности, а символом праздника выбрана ромашка – символ любви и чистоты.