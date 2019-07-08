РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в День семьи, любви и верности вручил семейным парам горокруга поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник на территории храма Преображения Господня в Люберцах прошел праздничный молебен, посвященный Дню семьи, любви и верности. Молебен в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских отслужил благочинный церквей Люберецкого округа священник Вячеслав Новак.

«Мы с вами участвовали в молитве, и, конечно, есть вечные ценности – это семья. Как правило семья строится на мудрости женщины. Всем желаю бережно относиться к семейным ценностям, беречь близких людей. Семья – это тот островок, в который мы приходим с бедами и печалями и в котором набираемся сил», – сказал Ружицкий.

После этого он вручил семейным парам городского округа поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодарности от администрации Люберец, икону святых благоверных Петра и Февронии Муромских и памятные подарки.