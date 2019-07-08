РИАМО – 8 июл. Консалтинговая компания PwC по заказу Московского урбанистического форума подготовила отчет о качестве жизни в Москве по сравнению с другими мегаполисами мира, сообщает РБК.

«Российскую столицу сравнили с 11 мегаполисами, в том числе Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром, Сан-Паулу. Самый малонаселенный город в исследовании — Берлин, в котором проживают 3,6 миллиона человек, самый густонаселенный — Шанхай с 26,1 миллиона человек. Население Москвы, по официальным данным, — 12,5 миллионов человек», — говорится в статье.

Города сравнили по доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью. В отчете представили данные о том, как эти показатели изменились за пять лет, с начала 2014 по конец 2018 года.

По доступности жилья Москва заняла седьмую строчку (на первом месте Мехико, затем Нью-Йорк). Аналитики сравнили доходы среднестатистического домохозяйства с расходами на покупку квартиры в ипотеку.

В Москве ежегодно строится более 3 миллионов квадратных метров жилья, но в расчете на одного жителя города это немного, за прошлый год было построено 0,28 квадратных метра на одного москвича. В рейтинге обеспеченности жильем российская столица на восьмом месте.

По экономичности потребления холодной воды на человека Москва на втором месте — 133 литра в день. Меньше используют только жители Берлина (117 литров). В Нью-Йорке этот показатель равен 435 литрам.

Москва вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi (7,3 тысячи) и по числу городских камер видеонаблюдения (168 тысяч). Больше точек Wi-Fi только в Сингапуре и в Сеуле — 20 и 8,7 тысячи соответственно. А на первом месте по количеству камер - Лондон.

В рейтинге плотности улично-дорожной сети Москва на восьмом месте, по вводу дорог — на втором. В прошлом году в российской столице было построено 127,8 километра дорог. На первом месте Пекин с 132 километрами, на третьем — Нью-Йорк с 91 километром.

Уровень автомобилизации в Москве снижается в среднем на 0,3% в год. По итогам 2018 года на тысячу жителей в столице было зарегистрировано 316,6 автомобиля (учитывая автомобили компаний). А по стоимости владения автомобилем относительно среднего дохода Москва на пятом месте после Шанхая, Пекина, Сингапура и Сан-Паулу.

Также Москва в пятерке городов с самой доступной арендой офисов. Средняя стоимость аренды в Москве — 454 доллара за квадратный метр в год.

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