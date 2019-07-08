РИАМО – 8 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС по жалобе ООО «Строительная Компания «Стройсервис» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Строительная Компания «Стройсервис» на действие/бездействие МБУ «Благоустройство», МУ «Управление единого заказчика города Бронницы» при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по содержанию детских игровых и универсальных площадок на территории городского округа Бронницы.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Строительная Компания «Стройсервис» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд столицы отказал компании в удовлетворении требований, подтвердив законность и обоснованность решения Московского областного управления ФАС.