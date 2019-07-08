РИАМО - 8 июл. В ходе очередного этапа операции «Береговая линия» инспекторы Госадмтехнадзора проверили 43 участка на 19 водных объектах региона, общая протяженность осмотренных участков составила более 180 километров береговых линий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Традиционно в купальный сезон в целях обеспечения комфортности и безопасности жителей главное управление государственного административно-технического надзора Московской области проводит контроль за состоянием береговых линий основных популярных у отдыхающих водных объектов.

«В операции были задействованы 30 инспекторов Госадмтехнадзора, 11 экипажей катеров ГИМС МЧС России по Московской области. Проведены совместные осмотры берегов семи водохранилищ – Пироговского, Клязьминского, Пестовского, Икшинского, Можайского, Рузского, Истринского», – отмечается в материале.

Кроме того, осмотрены шести участков наших крупнейших рек: Волги в Дубне, Оки в Луховицах, Коломне, Ступине, Кашире, Серпухове, и Москвы в Раменском.

«В итоге устранено одно нарушение чистоты, порядка и благоустройства, остальные выявленные 16 нарушений находятся в процессе ликвидации. Оперативно отреагировали на замечания инспекторов в деревне Грибки в районе Клязьменского водохранилища – убрали навал мусора», — резюмировал начальник ведомства Олег Баженов.

Всего было привлечено к административной ответственности 12 организаций, которые отвечают за санитарное состояние прибрежных территорий. В рамках операции «Береговая линия» на текущий момент всего проверено состояние 296 участков береговых линий на 184 водных объектах (семи водохранилищах, 139 реках и 38 озерах).