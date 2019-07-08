РИАМО – 8 июл. Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы в Берлин, подал сигнал о ЧП на борту в воздухе над Литвой, борт развернулся и двигается в сторону РФ, сообщает ТАСС.

«Самолет Boeing-737 авиакомпании Utair (рейс UT705) вылетел из столичного «Внукова» один час 20 минут назад. В районе литовского города Каунас самолет совершил разворот и резко пошел на снижение», – говорится в сообщении.

Агентство не располагает официальным комментарием авиакомпании Utair.

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