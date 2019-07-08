РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области открылся в подмосковных Люберцах, местом сбора стала администрация городского округа, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Совместно с администрацией Люберец, общественной палатой, советом депутатов, молодежным парламентом и местным отделением «Молодой Гвардии Единой России» будет оказана помощь пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Пункт приема гуманитарной помощи открыли в здании администрации по адресу: Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 117», – говорится в сообщении.

По словам руководителя аппарата «Молодой Гвардии Единой России» в Люберцах Георгия Николаева, сейчас молодогвардейцы активно информируют население о начале приема гуманитарной помощи.

«Во всех социальных сетях распространена информация о начале сбора. Люди нуждаются в нашей помощи. В неравной борьбе со стихией они потеряли все, поэтому любая поддержка будет для пострадавших значить очень много. Всю собранную помощь молодогвардейцы будут оперативно отправлять нуждающимся семьям», – отметил Николаев.

Он добавил, что жители Люберец могут принести постельные принадлежности, полотенца, одежду для детей и взрослых, обувь, носки и колготки, школьные принадлежности, хозяйственные моющие и гигиенические средства. Кроме того, принимают спальные мешки и туристические коврики, посуду, столовые приборы и кухонные принадлежности. Вся одежда и постельное белье должны быть новыми или в хорошем состоянии – постиранными и поглаженными.

Пункт сбора работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Вопросы можно задать по телефону: 8(495)503-40-36.