РИАМО - 8 июл. Аэропорт «Шереметьево» подобрал около 500 водителей и грузчиков для решения проблем с багажом, на данный момент они проходят обучение, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора по производству АО «Шереметьево» Андрей Никулин.

«Мы провели большую рекламную кампанию (по набору персонала – ред.), мы отработали с учебными заведениями, которые обучают водителей нужных нам категорий, мы отработали с военкоматами Московской области, провели большую работу по привлечению дополнительного персонала. На данный момент у нас подобраны и проходят обучение около 500 человек», - сказал Никулин.

Он отметил, что грузчик и водитель в аэропорту – специалисты высокого уровня, поэтому только теоретическое обучение грузчика проходит 30 дней, а водителя учат 65 дней.

«Нам продолжают оказывать содействие и поддержку наши партнерские компании, которые обеспечивают нужную численность персонала на всех участках для того, чтобы багаж обрабатывался своевременно», - добавил Никулин.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг», в субботу появилась информация, что заместитель гендиректора «Шереметьева» Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.