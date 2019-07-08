РИАМО - 8 июл. Медики назвали простые тренировки для снижения кровяного давления, отличным вариантом будет плавание, легкий бег, ходьба или катание на велосипеде, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты напомнили, что конкретного набора упражнений, который подходит любому человеку, нет, однако общие рекомендации все-таки существуют.

«Исследователи напомнили, что высокое кровяное давление увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, инсульта и других заболеваний. Но это можно держать под контролем с помощью физических нагрузок», — говорится в сообщении.

В качестве универсального варианта специалисты советуют 30-минутную умеренную аэробную нагрузку: легкий бег, плавание, ходьбу, катание на велосипеде. Постепенно продолжительность занятий можно увеличить до одного часа. Два раза в неделю врачи советуют проводить силовые тренировки.