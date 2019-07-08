РИАМО - 8 июл. Индивидуального предпринимателя, управляющего магазином мясной продукции на Юбилейной улице в Серпухове, оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за антисанитарного содержания производственного помещения и неправильного хранения отходов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Специалисты ведомства совместно с Серпуховской городской прокуратурой провели проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Котовой М.С. В результате проверки выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

«В производственном помещении хранятся личные вещи продавца, и осуществляется прием пищи; в производственном помещении отсутствует умывальник для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, с устройством для вытирания или сушки рук; отходы производства пищевой продукции, состоящие из животных тканей (говяжьей печени), хранятся в пластиковом ведре, не имеющем маркировки и крышки», — отмечается в материале.

В июле 2019 года за выявленные нарушения управлением Россельхознадзора ИП Котова М.С. привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 кодекса административных правонарушений РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.