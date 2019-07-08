РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В поселке радиоцентра Романцево подмосковного Подольска до сентября планируют опросить жителей по вопросу строительства нового храма, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в концертном зале Сельского дома культуры «Романцево» прошли общественные обсуждения по вопросу строительства православного храма во имя святителя Тихона в поселке радиоцентра Романцево.

«По итогам голосования было решено опросить всех жителей поселка до сентября 2019 года, а также провести экспертизу и обозначить возможные места строительства. Следующее собрание намечено на сентябрь 2019 года», – говорится в сообщении.

В обсуждениях приняли участие начальник территориального отдела администрации округа «Лаговский» Лариса Прошкина, представитель комитета по строительству и архитектуре администрации Иван Мокропуло, настоятель Благовещенского храма деревни Матвеевское священник Андрей Саломасов.