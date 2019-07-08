РИАМО - 8 июл. Пассажиры общественного транспорта Подмосковья смогут послушать в пути радиопередачи и песни, посвященные Московской области, сообщила в ходе рабочей встречи с представителями турбизнеса руководитель регионального комитета по туризму в ранге министра Наталья Галкина.

В Серпухове в понедельник проходит рабочая встреча с представителями турбизнеса Московской и Тульской областей по вопросу запуска межрегионального маршрута Серпухов - Поленово - Тула. Участники обсуждают концепцию нового туристского продукта, его атрибуты, целевую аудиторию и позиционирование.

«Мы сделали плейлист, и в ближайшее время он будет звучать в общественном транспорте, например, по пятницам, чтобы люди послушали рассказы о Подмосковье, улыбнулись и подумали, что они в хорошем месте живут», - сказала Галкина.

Она добавила, что в плейлисты также включат песни, посвященные региону.

В Московской области реализуют проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.