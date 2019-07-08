РИАМО - 8 июл. Спортсмены из Московской области завоевали медали различного достоинства в составе сборной России на XXX Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе, состязания проходят с 3 по 14 июля текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Гимнаст Иван Стретович стал обладателем серебряных наград в личном многоборье и в выступлении на параллельных брусьях. Также ему покорилась бронзовая медаль в соревнованиях на перекладине. В прыжках в воду бронзу завоевала пара Илья Смирнова и Дарьи Сельвановской.

«Еще одна бронзовая медаль досталась сборной команде России по настольному теннису в командных соревнованиях. Московскую область здесь представляла Яна Носкова. Помимо этого, девушки из сборной России по регби-7 также стали бронзовыми медалистками соревнований», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что универсиада в Неаполе является одним из крупнейших международных соревнований сезона, где за медали борются несколько тысяч спортсменов.

«Очевидно, что в любой из представленных дисциплин разворачивается упорная борьба за каждое место на пьедестале. Выступать в таких условиях стоит особых усилий, и это приятно, что спортсмены из Московской области обладают достаточным уровнем, чтобы добиваться успеха и завоевывать медали этих соревнований для российской сборной», — поделился Терюшков.