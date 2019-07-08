РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 8 июл. В подмосковном Дзержинском паркет баскетбольного зала спортивной школы «Орбита» отремонтировали в рамках гарантийного ремонта, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Покрытие баскетбольного зала спортивной школы «Орбита» восстановили на прошлой неделе в рамках гарантийного ремонта. Паркет здесь приводили в порядок с 15 мая сотрудники ООО «Прайм–Эстейт». На состояние досок повлияла влажность в зале. Появились щели между досками, кое–где они остались приподняты. Все это создавало травмоопасную обстановку. В ходе ремонта рабочие зачистили паркет в проблемных местах. Прибили выпирающие участки гвоздями, а поверх нанесли специальную шпатлевку (пасту), которая, засыхая, становится единым целым с деревом. Все щели между досками проложили этой же спецпастой. Потом поверхность еще раз зашлифовали», – сказал директор спортивной школы «Орбита» Иван Сирош.

По его словам, проблемы с новым покрытием, уложенным в ходе капитального ремонта к октябрю 2018 года, появились спустя три месяца эксплуатации, – в феврале 2019 года.

Работы были выполнены практически на всей площади спортивного зала (более 600 квадратных метров). Как и планировалось, гарантийный ремонт завершили к концу июня. Официально баскетбольный зал откроют 10 августа в День физкультурника. Здесь будет проводиться турнир по волейболу.