РИАМО - 8 июл. На фитосанитарном контрольном посту ООО «Автологистика» в городском округе Солнечногорск при досмотре срезов цветов статицы выявили карантинного для РФ опасного вредителя – цветочного трипса, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», — говорится в сообщении.

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.

В теплицы трипс попадает с растительным материалом (посадочным материалом, черенками и с горшечными растениями), в результате заноса людьми, либо путем залета из притепличного пространства. Есть вероятность заноса трипса частными лицами со срезанными цветами или горшечными растениями в жилые помещения. В комнатных условиях данный вид может перейти на домашние горшечные растения, на которых может успешно развиваться, что приведет к угнетению или гибели растений.