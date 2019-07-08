РИАМО - 8 июл. Собственника участка сельскохозяйственного назначения в Наро-Фоминском городском округе оштрафовали на 3 тысячи рублей за уклонение от требований по содержанию земель и почвы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце мая 2019 года Россельхознадзор провел проверку соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении Байкова С.А., собственника земельного участка площадью 2,28 гектара.

«В результате проверки управлением выявлено нарушение земельного законодательства РФ выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, а именно зарастание древесной, кустарниковой и сорной растительностью», — говорится в сообщении.

В июне 2019 года управление привлекло Байкова С.А. к административной ответственности по части 2 статьи 8.8 Кодекса административных правонарушений РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.