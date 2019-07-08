РИАМО - 8 июл. Российская столица вошла в топ-3 популярных городов страны для семейных путешествий с детьми в середине лета 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы российского центра бронирования отелей Tvil.ru.

Центр опубликовал результаты исследования ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Рейтинг подготовлен по данным броней на проживание в отелях и квартирах c 1 июля по 31 августа. В список не вошли курортные города.

«Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск и Краснодар лидируют для семейных поездок с детьми по стране среди туристов, бронирующих жилье самостоятельно. По данным Tvil.ru, туристы путешествуют с детьми по стране на период от трех до восьми дней и тратят на аренду жилья от 1,7 до 3,5 тысяч рублей в сутки на семью», – отмечается в материале.

Дешевле всего проживание с детьми в середине лета обойдется в Краснодаре (1,7 тысячи рублей в сутки), дороже – в Москве (3,5 тысяч рублей в сутки). В Санкт-Петербурге – менее 2,9 тысячи рублей, в Казани – менее 2,5 тысяч рублей в сутки.

Самые продолжительные поездки с детьми в разгар лета совершают в Петрозаводск (восемь дней) и Санкт-Петербург (шесть дней).