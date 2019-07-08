РИАМО - 8 июл. Представители Московского областного БТИ встретились с делегацией от правительства Пермского края для обмена опытом, подобные мероприятия позволяют регионам использовать успешный опыт Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

Встреча прошла 4 июля. Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, такие мероприятия позволяют регионам использовать успешный опыт Подмосковья по расширению налогооблагаемой базы за счет увеличения количества объектов без прав, поставленных на кадастровый учет.

«Заместитель генерального директора ГУП МО «МОБТИ» Алексей Шаршунский и первый заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова обсудили вопросы, касающиеся организации работ по вовлечению недвижимости в налоговый оборот, исправлению ошибок ФЛК, технические, методологические и информационные аспекты проведения работ», — говорится в сообщении.

На встрече обсудили вопросы управления имуществом регионов, экологию, способы автоматизированного контроля за фактическим использованием сельскохозяйственных земель и лесного фонда. Коснулись также системы точного позиционирования СТП МОБТИ, позволяющей проводить профессиональное координирование объектов на территории Московской области с чрезвычайно высокой точностью и работающей со спутниковыми группировками ГЛОНАСС и GPS.

Замгендиректора ГБУ МО «Мособлгеотрест» Владимир Панков подробно рассказал коллегам об опыте создания региональной геоинформационной системы Московской области (РГИС МО) и об использовании фонда пространственных данных.

Речь также шла о достижениях Московской области в части повышения инвестиционной привлекательности для застройщиков за счет использования сервисов Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Также была затронута тема цифровизации в регионе.

По данным Минэкономразвития, в 2018 году Московская область лидирует в рейтинге качества предоставления электронных услуг. Представители Московской области рассказали о таких новационных компонентах, как центр управления регионом (ЦУР), центр обработки данных (ЦОД), и центр содействия строительства (ЦСС).

Московское областное БТИ активно внедряет цифровизацию оказываемых услуг, что существенно сокращает время, ресурсы и упрощает процедуру регистрации недвижимости.