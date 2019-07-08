РИАМО - 8 июл. Туристский маршрут Серпухов - Поленово - Тула может стать первым в России межрегиональным брендовым маршрутом, это позволит привлечь в регионы иностранных туристов, сообщил в ходе рабочей встречи с представителями турбизнеса Московской и Тульской областей заместитель директора туроператорской московской компании «Вокруг света» Александр Гагарин.

В Серпухове в понедельник проходит рабочая встреча с представителями турбизнеса Московской и Тульской областей по вопросу запуска межрегионального маршрута Серпухов - Поленово - Тула. Участники обсуждают концепцию нового туристского продукта, его атрибуты, целевую аудиторию и позиционирование.

«Если маршрут утвердят, то он получит колоссальную поддержку, в том числе на международном уровне. Но для этого надо сделать продукт конкурентоспособным на общероссийском рынке и адаптированным к стандартам. Например, к объектам размещения вопросы очень большие», - сказал Гагарин.

Он отметил, что создание брендового маршрута – это работа целого региона.

«Выбираются основные и самые яркие точки показа, самые достойные объекты размещения, питания. Собирается единый логистический маршрут, который прорабатывается полностью между всеми участниками этого маршрута, выставляется фиксированная стоимость. Мы должны понимать, что маршрут будет работать», - прокомментировал Гагарин.

Московская и Тульская области разрабатывают первый совместный туристский маршрут, предлагающий путешественникам готовую программу с пребыванием в обоих регионах и знакомящий путешественников со знаковыми достопримечательностями. Тур Серпухов - Поленово -Тула может стать первым межрегиональным брендовым маршрутом.

Брендовый маршрут – это турпродукт, продвигающий туристские ресурсы конкретного региона, в данном случае двух. Отличительными особенностями брендового маршрута являются узнаваемость, круглогодичность или сезонность, регулярность, целостность, завершенность и соответствие стандартам услуг. Для признания маршрута брендовым он должен пройти оценку и утверждение специальным экспертным советом.