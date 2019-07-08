РИАМО - 8 июл. Средняя заработная плата у персонала, который занимается обработкой багажа в аэропорту «Шереметьево», составляет более 80 тысяч рублей, были только единичные выплаты около 200 тысяч рублей, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель генерального директора по производству АО «Шереметьево» Андрей Никулин.

Ранее газета «Ведомости» написала, что в международном аэропорту «Шереметьево» начали платить грузчикам от 200 тысяч рублей в месяц, тем не менее такая мера не помогла устранить проблему с багажом на территории воздушной гавани.

«Я могу официально заявить о том, что за последний год у грузчиков средней заработной платы не было 45 тысяч рублей и не было 200 тысяч рублей. На данный момент у нас средняя заработная плата - 82 тысячи рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, – водители, операторы, комплектовщики, грузчики», - сказал Никулин.

Он отметил, что были единичные выплаты около 200 тысяч рублей, которые касались материальной помощи и бонусов сотрудникам аэропорта в соответствии с коллективным договором.

«Мы помогаем в трудную минуту нашему персоналу. Действительно в июне были такие выплаты, которые касались в том числе бонусов, заработной платы и материальной помощи», - добавил Никулин.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Пятого июля стало известно об увольнении ряда руководителей «Шереметьево-Хэндлинг». 6 июля появилась информация, что заместитель гендиректора «Шереметьева» Александра Яковлева возглавит багажную службу аэропорта.