РИАМО – 8 июл. Мужчину ранили ножом в грудь на северо-востоке столицы, пострадавшему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 7 июля в полицию из медицинского учреждения поступила информация о поступлении к ним в реанимацию от дома 25 на улице Анненская нарядом скорой помощи мужчины 1978 года рождения с колото-резаным ранением груди.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в настоящее время организована проверка.