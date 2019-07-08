РИАМО - 8 июл. В городском округе Солнечногорск на трассе М-10 произошло столкновение бензовоза и грузового автомобиля, пострадавших в результате ДТП нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

ДТП произошло на 47-м километре трассы М-10, поворот на деревню Дурыкино.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение грузового автомобиля и бензовоза. Движение на автодороге частично затруднено и производится по одной полосе из двух», – говорится в сообщении.

Возгорание не последовало, розлива топлива не произошло. Дорожное полотно также не повреждено.

К ликвидации ДТП привлекли четыре единицы техники, 12 человек, из них от МЧС: одна единица техники, три человека. Сведений о пострадавших не поступало.