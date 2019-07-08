РИАМО - 8 июл. Экономический эффект от реализации программы строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве составит около 109 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Основная задача программы строительства транспортно-пересадочных узлов состоит в обеспечении максимально удобных и комфортных условий пересадки с одного вида транспорта на другой. Именно ТПУ должны стать связующим звеном всей транспортной системы столицы», – сказал первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Он подчеркнул, что формирование интегрированной системы общественного транспорта позволит существенно улучшить дорожную ситуацию в Москве.

«Однако, эта программа помимо транспортной составляющей имеет и большое экономическое значение для города. ТПУ станут настоящими точками притяжения и роста, во многом благодаря возведению в их составе социальной, спортивной, развлекательной и коммерческой недвижимости», – дополнил Суниев.

По его оценкам, экономический эффект от реализации программы строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве составит около 109 миллиардов рублей.

В настоящее время в Москве реализуется 97 проектов пересадочных узлов, объединяющих различные транспортные системы города. Создание системы таких хабов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%, что немало для мегаполиса.