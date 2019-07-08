РИАМО - 8 июл. Девелоперские компании инвестировали в строительство коммерческой недвижимости в составе московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) более 1,7 миллиарда рублей, на сегодняшний день в столице построено свыше 30 пересадочных узлов, объединяющих различные транспортные системы города, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Инвесторы проявляют большой интерес к проектам транспортно-пересадочных узлов в столице. ТПУ обеспечат пассажирам не только удобную и быструю пересадку с одного вида транспорта на другой, но и являются катализаторами развития прилегающих территорий, куда инвесторы активно вкладывают средства», — отметил заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

Он напомнил, что к настоящему времени компания «Мосинжпроект» уже реализовала на открытых электронных торгах 14 проектов строительства объектов в составе ТПУ. В настоящее время ТПУ строятся на базе станций метро: «Селигерская», «Боровское шоссе», «Рассказовка», «Лермонтовский проспект», «Лухмановская», «Некрасовка», «Технопарк», «Шелепиха», «Ходынское поле», «Озерная», «Ховрино», «Парк Победы» и «Рязанская».

«В будущем на торги будет выставлено еще 26 проектов в разных районах города. На базе этих хабов можно будет построить объекты самого различного назначения — от спортивных центров и объектов торговли до офисов и жилья», — добавил Суниев.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в Москве построено 35 пересадочных узлов, объединяющих различные транспортные системы города.

«На сегодняшний день в Москве построено 35 транспортно-пересадочных узлов. Два из них – «Саларьево» и «Ховрино» - отвечают всем мировым стандартам и объединяют все виды общественного транспорта», — сказал Хуснуллин.