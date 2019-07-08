РИАМО - 8 июл. Застройщик АО «Мосотделстрой №1» получил грант в размере 504 миллиона рублей из бюджета города Москвы на достройку проблемных домов ЖК «Марушкино», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Транш в размере 504 миллиона рублей уже переведен на счет городского застройщика для реализации мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан, то есть для достройки проблемного объекта и передачи дольщикам квартир по адресу: поселение Марушкинское, дома 1, 2, 3, 4 (НАО)», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Деньги потратят на проведение проектно-изыскательских работ, оформление необходимой документации и строительно-монтажные работы. Окончательная стоимость завершения строительства будет определена по результатам государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Ранее Пятова рассказала, что до 17 июля планируется завершить торги на выбор организации, которая будет проектировать проблемный объект.

Для того, чтобы достроить дома, власти Москвы оформили право собственности на долю в объекте незавершенного строительства в судебном порядке и зарегистрировали его в Росреестре.

В июле-августе 2019 года долю города планируется передать в уставный капитал АО «Мосотделстрой №1», что позволит оформить земельно-правовые отношения для завершения строительства объекта и получить разрешение на строительство. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.

Строительство указанных домов не ведется с 2013 года. Бывший застройщик «Комземстрой» был ликвидирован по заявлению учредителей при наличии неисполненных обязательств перед гражданами и администрацией бывшего Наро-Фоминского района, территория которого сейчас входит в состав Новомосковского административного округа.