РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. Начался конкурс на выполнение проектирования здания Московской областной детской больницы в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке проектной и рабочей документации для объекта: «Строительство здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московская областная детская больница» в Красногорске», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Новый медицинский центр станет одним из самых высокотехнологичных многопрофильных стационаров Подмосковья. Площадью свыше 54 тысяч квадратных метров, оснащенный самым современным оборудованием, он позволит жителям Красногорска, а также северо-западной части области получать серьезную медицинскую помощь рядом с домом.

Здание детской больницы будет разделено на зоны с учетом потоков пациентов, врачей и материалов. Внимание уделят также и организации комфортных рабочих мест для медицинского персонала. Здесь разместятся профильные детские отделения, которые будут оснащены по последним стандартам высокотехнологичной помощи.

«Плановый ввод в эксплуатацию – в 2022 году», – отметил Тагиев.

Проектирование и строительство объекта предусмотрено государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры».