РИАМО – 8 июл. Самым холодным местом в Московской области является поселок Черусти в городском округе Шатура, сообщает РИА Новости.

К такому выводу удалось прийти благодаря многолетним метеорологическим наблюдениям.

«Кстати, знаете, какое самое холодное место в Московской области? Черусти. Из-за локальных особенностей местности – рельефа, почв, рек. Там достаточно часто температура меньше на три-четыре градуса, чем в других районах области», – заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

На текущей неделе в Московский регион придет арктический воздух, температура понизится до плюс 15-20 градусов днем.