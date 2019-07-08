РИАМО – 8 июл. Основной владелец группы «ПИК» Сергей Гордеев планирует инвестировать в развитие коворкингов, первый офис откроется недалеко от Кремля, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Основной акционер девелоперской группы «ПИК» Сергей Гордеев будет развивать коворкинги. <…> Новым направлением будет заниматься компания «Ко:маркет», созданная в августе 2018 года, ее возглавляет Мария Ляхова, которой принадлежат 75% долей этого юрлица, еще 25% владеет ООО «Пик-офис». Коворкинги – это личный проект господина Гордеева», – говорится в статье.

Основная специализация ПИК – строительство жилья. Коворкинги не относятся к деятельности группы. По словам партнера Cushman & Wakefield Натальи Никитиной, для открытия коворкингов «Ко:маркет» будет использовать арендованные площади. Она отметила, что первая площадка откроется рядом с Кремлем.

«В мае 2019 года «Ко:маркет» анонсировал открытие фуд-холлов: первый объект заработает в районе Балчуга в центре Москвы, второй — в принадлежащем Сергею Гордееву торговом центре «Саларис» у станции метро «Саларьево», – добавляется в материале.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игорь Роганович считает, что затраты на создание коворкингов эквивалентны вложениям в фуд-холлы – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей за 1 квадратный метр в зависимости от технического состояния и класса объекта.

По мнению директора отдела по работе с владельцами офисных помещений JLL Дмитрия Клапши, аренда площадей – логичный шаг: объекты ПИК преимущественно расположены в спальных районах Москвы, где коворкинг едва ли будет пользоваться популярностью.