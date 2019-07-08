РИАМО - 8 июл. ООО «Спецстройпроект» в Подмосковье признали недобросовестным поставщиком, так как предприятие в срок не представило подписанный проект контракта на оборудование специализированных кабинетов больничных учреждений, подчиненных Минздраву, говорится в сообщении пресс-службы московского областного УФАС России.

ФКУ Московской области «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» направило в московское областное управление федеральной антимонопольной службы информацию, согласно которой потребовало включить ООО «Спецстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Спецстройпроект» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», — говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями норм специализированных кабинетов пяти больничных учреждений подчиненных министерству здравоохранения Московской области».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Спецстройпроект» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Спецстройпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.