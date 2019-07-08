РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов горокруга Дмитрий Машков поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности и пожелали семьям мира и добра, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Всероссийский масштаб этот праздник приобрел в 2008 году, когда была высказана инициатива создания Всероссийского дня, посвященного семье, любви и верности, а символом праздника выбрана ромашка – символ любви и чистоты.

«Примите сердечные поздравления с Всероссийским днем семьи, любви и верности! Семья всегда была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей, преемственности поколений, в ней формируется внутренний мир и характер личности. Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка – важнейшие задачи государственной политики. Ведь чем больше в стране дружных и счастливых семей, тем крепче Россия», – говорится в тексте поздравления.

Пестов и Машков пожелали каждой семье городского округа мира и добра, здоровья и душевной гармонии, а также большого человеческого счастья.