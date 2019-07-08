РИАМО - 8 июл. Кирпичный жилой дом в столичном районе Хамовники, построенный в 1913 году по индивидуальному проекту, будет отремонтирован, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«В столице реализуется масштабная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Так, проектной документацией, рассмотренной Мосгосэкспертизой, предусмотрен капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание относится к исторически ценным градоформирующим объектам «Доходный дом С.М. и Э.М. Казарновских, 1910-1911 годов, архитектор Н.И. Жерихов», – отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В бесподвальной части дома будет проводиться замена деревянных конструкций полов первого этажа, частичное усиление балок перекрытия над подвалом и зачистка их стальных частей от следов коррозии с последующим устройством антикоррозионной защиты. Кирпичную кладку стен в подвале оштукатурят, устранят в ней трещины и проведут ремонт отдельных участков плит перекрытия над подвалом.

Проектными решениями предусмотрен ремонт лестничной клетки, замена покрытия пола, расчистка и оштукатуривание с последующей окраской стен, их облицовка на уровне первого этажа плиткой.

Помимо этого, обновят потолки, заменят окна в местах общего пользования, двери тамбура и входа. Также будут установлены новые почтовые ящики. В рамках обновления системы электроснабжения будет произведена замена вводно-распределительного устройства, этажных щитов и общедомового освещения.