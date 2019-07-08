РИАМО - 8 июл. Экологическая акция «ЭкоДвор» состоялась в Солнечногорске, все желающие могли принести «сухие» отходы, в том числе и высокой опасности, а также узнать о правильной их утилизации, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Солнечногорск.

Экологическая акция «ЭкоДвор» прошла в Солнечногорске в форме дворового праздника. Собранное вторсырье будет оправлено на переработку и получит «вторую жизнь». Ее проведение поддержали восемь управляющих организаций. На пунктах приема вторсырья во дворах города жители могли не только сдать отходы, но и поучаствовать в тематических викторинах, играх и мастер-классах, обменяться вещами и книгами на «Дармаркете».

«В ходе акции жители могли сдать твердый пластик, металл, чистые упаковки от сока и молока, фляги, детские бутылки из поликарбоната, пластиковые пакеты, пленку, электролом, батарейки, старые зонты, шариковые ручки и фломастеры», — отмечается в материале.

Также на мероприятии жители могли делать фотографии и размещать их c хэштегом Экодвор_Солнечногорск в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Авторы лучших снимков получат подарки. Итоги конкурса будут опубликованы в группе Молодежного парламента Солнечногорска 10 июля.

По словам руководителя Солнечногорского отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеси Тыщенко, во время экологической акции жители в праздничной атмосфере могли воочию убедиться, как реализуется программа по раздельному сбору отходов, как правильно утилизировать опасные отходы.