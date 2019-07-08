РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Глава Королева Александр Ходырев поздравил жителей городского округа с Днем семьи, любви и верности, написал сам глава в своем аккаунте в Instagram.

«Дорогие королевцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности в честь святых Петра и Февронии Муромских. Для меня тепло дорогого мне человека всегда было самым ценным в жизни. Любой успех не имеет смысла, если его нельзя разделить с близкими, а испытания переносятся легче, когда чувствуешь поддержку родного человека. В этот день желаю всем хранить самые нежные и прочные узы – узы любви», – написал Ходырев.

Он пожелал семьям округа тепла, взаимопонимания и мира.

Российский праздник День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Установлен праздник в 2008 году.